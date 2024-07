Delegados da PF veem 'risco à vida' de colega e estudam ação contra ataques de Marcos do Val

Delegados de Polícia Federal anunciaram nesta segunda, 15, que estudam 'medidas judiciais cabíveis' contra ataques promovidos pelo senador Marcos do Val ao colega Fábio Alvarez Shor. Em seu perfil no Instagram e no X, o senador atribuiu a Shor o papel de 'capataz' do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Val acusou o delegado de agir com violência no curso de investigações sensíveis, como as que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e os atos radicais do 8 de Janeiro.

Segundo o senador, Fábio Shor age com truculência, invade residências de inocentes e 'põe arma na cara das crianças'.

Em nota, uma das principais entidades da classe, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), saiu em defesa de Fábio Shor e repudiou com veemência as declarações de Marcos Do Val. A entidade declarou 'apoio irrestrito e solidariedade à autoridade policial'.