O POVO News: Lula condena ataque a Trump: 'Enfraquece a democracia'

O programa O POVO News 2ª edição realiza mais um encontro nesta segunda-feira, 15. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio repercute novo pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que condenou o atentado contra Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e atual postulante à Casa Branca. Para Lula, a situação "emprobece a democracia".



"Ao invés de ficar analisando se alguém ganha, temos que ter certeza que a democracia perde. Os valores do diálogo e do argumento, de sentarem em uma mesa de forma diplomática vai indo pelo ralo", disse o chefe do Executivo brasileiro à imprensa no Palácio Itamaraty nesta segunda.

Outro tema da edição é que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ouve nesta segunda o delegado Rivaldo Barbosoa, réu por planejar os assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e do motorista Anderson Gomes.