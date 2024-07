Lira nega que Lula terá veto a nomes para eleição da presidência da Câmara

Segundo o presidente da Câmara, deve haver "conversas nos níveis que a gente tem hoje". Ele disse ter feito ao Planalto uma garantia "de segurança econômica, de não ter nenhum tipo de pauta que cause transtorno econômico e de não ter nenhuma mudança brusca no comportamento político, ou seja, não instabilizar, e não deixar de se posicionar".

Na ocasião, Lira afirmou que há "três grandes nomes" e que, em agosto, os deputados devem amadurecer uma unidade em torno de algum dos concorrentes.

A eleição ocorrerá no início do ano que vem. Até o momento, os nomes em destaque na disputa pela sucessão de Lira são o do líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), o do líder do PSD na Câmara, Antonio Brito (BA), e o do presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP).