'É caso de conversar com o chefe da Receita', disse Bolsonaro sobre inquérito da 'rachadinha'

Em meio à reunião que discutiu "caminhos" para a defesa do senador Flávio Bolsonaro no inquérito sobre apropriação de parte de salários de funcionários de seu gabinete na Assembleia do Rio e a estratégia para barrar investigação de auditores da Receita que levaram as informações centrais para enquadrar o parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que era "o caso de conversar com o chefe da Receita". "Ninguém tá pedindo favor aqui. [inaudível] é o caso conversar com o chefe da Receita. O Tostes (José Barroso Tostes Neto)."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a divulgação do áudio, o assessor e advogado de Bolsonaro Fabio Wajngarten saiu em defesa do ex-presidente, dizendo que a conversa "só reforça o quanto o presidente ama o Brasil e o seu povo". Ele citou especificamente um trecho retirado do áudio no qual Bolsonaro diz que não estaria procurando o favorecimento de ninguém.