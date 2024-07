Caso Marielle: Delegado Rivaldo diz não conhecer irmãos Brazão e defende indicado por ele

Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, preso preventivamente sob a acusação de ter planejado o assassinato da ex-vereadora do Rio Marielle Franco, disse nesta segunda-feira, 15, nunca ter tido contato com os irmãos Brazão, apontados pela Polícia Federal (PF) como mandantes do crime. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, ele defendeu ainda Giniton Lages, delegado indicado por ele para cuidar do caso Marielle e alvo de busca e apreensão realizada pela PF por "atrapalhar as investigações".

"Ele foi corajoso e buscou a verdade", disse Rivaldo. "Tanto é que buscou a verdade que ele prendeu Ronnie Lessa com provas técnicas." Lessa confessou ser o autor dos disparos que mataram a então vereadora.

O Conselho de Ética analisa o processo de cassação do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ). Durante o depoimento, Rivaldo disse nunca ter tido contato nem com Chiquinho nem com Domingos Brazão - irmão do deputado, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, também apontado como mandante - e afirmou que ele e Giniton cumpriram a missão de prender Ronnie Lessa "com provas técnicas".