Aprosoja-MT patrocina evento da direita, mas diz não ver caráter partidário

A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso (Aprosoja-MT) está na lista de patrocinadores da última edição da Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC Brasil), realizada no início de julho. O estatuto da organização proíbe o apoio a eventos político-partidários. Apesar da presença majoritária de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no encontro, a Aprosoja-MT diz que a CPAC não se enquadra na restrição da entidade.

A conferência ocorreu nos dias 6 e 7 de julho, em Balneário Camboriú (SC), e é organizada anualmente pelo Instituto Conservador Liberal (ICL-BR), presidido pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A associação diz que o encontro não teve caráter eleitoral nem político-partidário e foi financiado com recursos próprios. A informação, publicada pelo blog de Míriam Leitão, do jornal O Globo, foi confirmada pelo Estadão.

"O patrocínio para o evento foi motivado pelo interesse dos associados da Aprosoja-MT em contribuir com os debates acerca das garantias constitucionais da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade", disse a associação, em nota.