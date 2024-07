Datena sonda ex-marqueteiro de Tebet e PSDB aluga nova sede

Embora não tenha feito atos públicos desde que lançou a pré-candidatura a prefeito de São Paulo no início de junho, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) se movimenta para construir a estrutura necessária para disputar a eleição. Desde que tirou férias da TV no último dia 29, a principal iniciativa foi iniciar conversas com o marqueteiro Felipe Soutello. A conversa foi com representantes do PSDB, e não com o jornalista. Filiado à sigla, Soutello atuou como conselheiro de Ricardo Nunes (MDB), mas se afastou do projeto do prefeito nos últimos dois anos. O histórico de recuos eleitorais de Datena - que já desistiu de se candidatar em quatro ocasiões - faz com que ainda pairem dúvidas se ele estará mesmo nas disputa municipal deste ano. Líderes tucanos, como os presidentes nacional, Marconi Perillo, e o presidente municipal, José Aníbal, e o próprio apresentador garantem que desta vez ele será candidato. Adversários, no entanto, ainda demonstram ceticismo, pois consideram o jornalista imprevisível. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os sinais são dúbios: a quase um mês do início da campanha oficial, ainda não há data para o primeiro evento público e o PSDB ainda não definiu quando vai realizar sua convenção, uma das etapas para levar adiante a candidatura e que precisa ser realizada entre 20 de julho e 5 de agosto.

Férias Por outro lado, o apresentador entrou de férias, deixou a apresentação de seu programa como exige a legislação eleitoral, anunciou que quando o período de descanso acabar tirará licença não remunerada para fazer campanha e se prepara para participar da sabatina a ser realizada pelo jornal Folha de S.Paulo na terça-feira passada. O PSDB garante que Datena terá os recursos necessários para a campanha, mas, com o encolhimento do partido nos últimos anos, os tucanos terão uma fatia menor do Fundo Eleitoral: a sigla receberá R$ 156 milhões para bancar candidatos em todo o País, montante inferior aos R$ 170 milhões, em valores corrigidos, recebidos em 2020. "Eu não vou colocar um tostão", disse Datena ao Estadão em junho.

Soutello é filiado ao PSDB. Participou de campanhas de José Serra (PSDB), Geraldo Alckmin, hoje no PSB, e do ex-prefeito Bruno Covas, morto em 2021 em decorrência de um câncer. Ele foi um dos articuladores da chapa Lula-Alckmin na eleição de 2022. Naquela disputa, o marqueteiro atuou na campanha de Simone Tebet (MDB) e foi favorável a ela declarar apoio ao petista no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL). Com exceção de Pablo Marçal (PRTB), todos os principais pré-candidatos tiveram conversas com o marqueteiro sobre a eleição municipal. Sede Tabata Amaral (PSB), por exemplo, procurou Soutello após o rompimento com o marqueteiro Pablo Nobel, como mostrou a Coluna do Estadão. Ela, contudo, acabou fechando com o chefe de comunicação digital da gestão de Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro. Em outro sinal que busca se estruturar, o PSDB alugou uma nova sede para o diretório paulistano após a antiga ser alvo de disputas com o ex-presidente Fernando Alfredo. O novo endereço, na rua Minas Gerais, próximo à Avenida Paulista, servirá como uma espécie de "quartel-general" da campanha de Datena quando o período eleitoral começar em 16 de agosto. A informação foi publicada pela revista Veja e confirmada pelo Estadão. A Band também se prepara para os próximos meses sem Datena. A expectativa é que ele permaneça focado na campanha eleitoral, afastando-se do programa Brasil Urgente ao menos até o fim da eleição, ao contrário do que ocorreu em 2018: naquele ano o apresentador deixou o programa antes do dia 30 de junho como estipula a legislação, mas voltou ao ar de forma repentina e sepultou sua candidatura ao Senado.