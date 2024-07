Popularidade de Lula melhora, impulsionada pelos mais pobres e pelo Sudeste

Segundo dados da pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira, 10, a aprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi de 54% dos eleitores entrevistados. Além de indicar um aumento real do índice, superando a margem de erro do levantamento, o patamar é a melhor métrica obtida pelo petista em 2024.

A desaprovação ao trabalho de Lula, por sua vez, está em baixa, recuando quatro pontos porcentuais desde a última pesquisa, marcando 43%. A melhora nos índices de avaliação da gestão federal foi alavancada pelo aumento da aprovação entre segmentos específicos, como os detentores de renda familiar de até dois salários mínimos, os moradores da região sudeste e a faixa etária dos 35 aos 59 anos.

O instituto compilou 2.000 entrevistas presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 5 e 8 de julho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%.