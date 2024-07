Padilha critica Nunes por aliança com Bolsonaro: 'Infelizmente optou por ficar desse lado'

O ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que as eleições municipais em São Paulo e no Rio deverão ser as mais simbólicas do País e fez críticas ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), por fazer uma aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nunes é de um partido da base do governo federal, mas vai enfrentar Guilherme Boulos (PSOL), que tem o apoio explícito de Lula já na pré-campanha.

Padilha foi o palestrante do ciclo de debates "O Brasil na visão das lideranças públicas" organizado pela Fundação FHC como parte das comemorações de seus 20 anos. "As eleições municipais, em sua grande maioria, se concentram nas questões locais. Mas, no caso de São Paulo e Rio, o debate e o resultado serão extremamente importantes", disse Padilha.

Nas duas capitais e também em Recife, a disputa, assinalou o ministro, se dará entre os "extremistas de direita que fazem questão de abraçar 'o ladrão de jóias' e que pôs a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para perseguir adversários, e outras candidaturas que vão reproduzir a Frente Ampla que elegeu o presidente Lula".