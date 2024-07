O POVO News: Bolsonaro fica furioso ao saber de áudio gravado por Ramagem no caso Abin

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 12. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute os desdobramentos da operação "Última Milha": as quatro prisões, a quebra de sigilo de documentos, além de um áudio em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e o então ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, falam sobre a investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso da suposta "rachadinha".

Segundo ailados do ex-presidente, Bolsonaro estaria 'irritado' por Ramagem guardar áudio da 'Abin paralela'. O filho 01, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) minimizou episódio, negando qualquer possível ruptura de Ramagem com a família Bolsonaro e reforçando o discurso de "perseguição".