PGR nega inclusão do gabinete da ousadia no inquérito das milícias digitais

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, rejeitou pedido de bolsonaristas para investigar integrantes do PT e do Palácio do Planalto por indícios de atuação semelhante ao do chamado gabinete do ódio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na representação, segundo a PGR, os deputados Filipe Barros (PL-PR) e Bia Kicis (PL-DF) não conseguiram mostrar "de maneira objetiva e inequívoca, fato minimamente individualizado que justifique a adoção de providências penais".

O pedido é baseado em reportagem do Estadão que revelou como integrantes da Secom pautam petistas e influenciadores da esquerda. Em outra reportagem, o Estadão também mostrou que um influenciador que se tornou o maior da bolha governista é conhecido por ataques contra adversários e por disseminar desinformação. Para Gonet, não há elementos para enquadrar o grupo com base no artigo 1º da Lei 12.850/2013, "que define o conceito de organização criminosa para fins penais, não são aferíveis a partir de nenhum dos episódios indicados pelos noticiantes."

A medida do PGR desconsidera as fake news publicadas por Thiago dos Reis e não busca detalhar o que conta no briefing feito pelo Palácio do Planalto com petistas e influenciadores. A estratégia conta com a participação do time de redes sociais do partido que na campanha eleitoral de 2022 atuava sob o nome de "gabinete da ousadia". Procurado na época, Thiago dos Reis negou receber informações de dentro do Palácio do Planalto e alegou que seu canal defende a democracia, ao contrário do "gabinete do ódio". Também afirmou que jamais recebeu dinheiro do governo. O secretário de comunicação do PT, Jilmar Tatto, admitiu que acionava influenciadores "quando tem necessidade" e governo não comentou.