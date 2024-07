O POVO News: Reforma Tributária é aprovada com carne isenta na cesta básica

Congresso Nacional, Brasíia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 10. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute a aprovação do texto-base do primeiro projeto da Reforma Tributária. O projeto mantém proteínas animais – como carnes e frangos –, com alíquota zero na Cesta Básica Nacional, contando com isenção de 100%. A medida foi discutida na categoria de "destaques", votada e aprovada separadamente depois do texto-base. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assista ao vivo: