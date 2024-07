Morre ex-prefeito de Tianguá, Luiz Menezes de Lima

Morreu na manhã desta quinta-feira, 11, o ex-prefeito de Tianguá, Luiz Menezes de Lima (PSD), aos 78 anos. Luiz Menezes foi eleito prefeito de Tianguá em cinco ocasiões, incluindo 2020. O gestor teve o mandato cassado por 10 votos a favor e quatro contrários, na Câmara Municipal de Tianguá.

A secretária de Articulação do Estado, Augusta Brito (PT) lamentou a notícia. "Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do ex-prefeito de Tianguá, dr. Luiz Menezes de Lima. Seu legado e história de vida dedicada aos tianguaenses jamais serão esquecidos. Neste momento de dor, peço que Deus conforte o coração dos familiares e amigos. Meus sinceros sentimentos", escreveu.