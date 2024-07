Janja representará Lula nas nas Olimpíadas de Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que a primeira-dama Janja Lula da Silva irá representá-lo nas Olímpiadas de Paris, na França. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 11, já o evento inicia no próximo 26 de julho.

“A Janja vai [para Paris], tenho muita coisa para fazer no Brasil, não posso ir. Ela vai estar lá torcendo”, contou Lula durante evento sobre o reajuste do Bolsa Atleta realizado no Palácio do Planalto.

Confira momento que Lula conta a novidade:

A primeira-dama, por sua vez, contou que pretende realizar atividades para a "adesão da prefeitura de Paris, de outras prefeituras, movimentando os atletas nesse momento" em prol da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, projeto de Lula enquanto preside o G20.