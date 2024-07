Canindé: prefeita é alvo de operação por superfaturamento em contratos de limpeza pública

Foram cumpridos 12 mandados, com foco na gestora, no secretário de Obras e Infraestrutura, Luis Victor Cordeiro Marinho Cruz, em servidores municipais de Canindé, além de empresários da região

A prefeita de Canindé, Rozário Ximenes (Republicanos), junto de secretários e empresários, virou alvo de mandados de busca e apreensão por suposto superfaturamento em contratos de prestação de serviços de limpeza pública na cidade. Ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 11.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados, com foco na gestora, no secretário de Obras e Infraestrutura, Luis Victor Cordeiro Marinho Cruz, em servidores municipais de Canindé, além de empresários da região.

Ação integra a operação “Puritas Publica”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), com o apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil.