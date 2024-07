Câmara aprova PEC da Anistia; veja como votaram deputados cearenses

Já no segundo turno, o resultado foi 338 a favor, 83 contrários e quatro abstenções. Quanto aos cearenses, os favoráveis diminuíram para 12; os contrários para três; as abstenções seguiram em duas; e as ausências subiram para cinco.

O texto estabelece o perdão às sanções determinadas a partidos que descumpriram as cotas orçamentárias de etnia e gênero nas eleições de 2022. Além disso, a proposta anistia as legenas que tiveram as prestações de contas negadas e permite o uso do Fundo Eleitoral para abater multas estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Veja como foi a votação dos cearenses:

Primeiro turno



Favoráveis

AJ Albuquerque (PP) André Figueiredo (PDT) Célio Studart (PSD) Domingos Neto (PSD) Eduardo Bismarck (PDT) Fernanda Pessôa (União) José Airton (PT) José Guimarães (PT) Luiz Gastão (PSD) Matheus Noronha (PL) Mauro Benevides Filho (PDT) Moses Rodrigues (União) Robério Monteiro (PDT)

Contrários