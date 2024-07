Avaliação positiva do governo Lula é de 37%, aponta Ipec; reprovação é de 31%

A avaliação positiva do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 37%, segundo pesquisa Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria, antigo Ibope) divulgada nesta quinta-feira, 11. O resultado é quatro pontos porcentuais maior do que o indicado no levantamento anterior do instituto, realizado em março deste ano.

Outros 31% rejeitam a gestão de Lula. Em março, eram 32% - variação dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos porcentuais. Para 31%, o governo "regular", enquanto 2% não souberam ou não quiseram responder. O Ipec entrevistou 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 129 municípios do País entre os dias 4 e 8 de julho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A melhora dos índices gerais de avaliação foram alavancados por segmentos da população como os residentes da região Nordeste e os detentores de renda familiar de até um salário mínimo. Entre nordestinos, a avaliação positiva cresceu dez pontos porcentuais: em março, era de 43% e, em quatro meses, foi a 53%. Entre os mais pobres, no mesmo período, a avaliação do governo como "ótimo" ou "bom" foi de 39% para 48%.