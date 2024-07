Abin paralela usou sistemas pagos em euro e em dólar para monitorar Moraes

A Polícia Federal constatou que o sistema First Mile - que rastreia o deslocamento de um celular a partir de torres de telecomunicações - não foi o único usado pela 'Abin paralela' do governo Bolsonaro para monitorar autoridades públicas e opositores. A corporação identificou sistemas "ilegítimos" pagos em dólar e euro para uso em "casos mais sensíveis", que envolviam a arapongagem de ministros do Supremo Tribunal Federal e políticos.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, a opção por outros sistemas clandestinos se dava em razão de eles facilitarem a ocultação dos rastros da espionagem. As informações constam do relatório da Polícia Federal e do parecer da Procuradoria-Geral da República que levaram à abertura da quarta fase da Operação Última Milha, na manhã desta quinta-feira, 11.

A Polícia Federal diz que há diligências em andamento para apurar a "extensão do uso de outras aplicações de monitoramento clandestino". A corporação que apurar até se houve a utilização de "malware de intrusão em dispositivos móveis", alertando que não identificou o uso do Pegasus, um sistema de espionagem cuja aquisição chegou a ser aventada no governo Bolsonaro.