O POVO News: Aprovação de Lula sobe para 54% e desaprovação cai para 43%, aponta Pesquisa Quaest

O programa O POVO News 2ª edição realiza mais um encontro nesta quarta-feira, 10. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio traz todas as informações da Pesquisa Quaest sobre avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Divulgada nesta quarta-feira, 10, o levantamento apontou que a aprovação dele subiu para 54% e a desaprovação caiu para 43%. Na última pesquisa, em maio, os números estavam, respectivamente, em 50% e 47%.

A votação da regulamentação da reforma tributária também é tema desta edição. A reunião de líderes na Câmara dos Deputados para discussão nesta quarta-feira propôs a aprovação de um gatilho para travar o Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) em um teto de até 26,5%. Segundo fontes consultadas pelo O POVO no local, caso haja necessidade de valores superiores ao percentual de 26,5%, o governo federal terá que realizar concessões para reduzir o IVA ao limite proposto da alíquota-base.

O POVO News também volta a atualizar as novidades sobre a aprovação do também volta a atualizar as novidades sobre a aprovação do Novo Ensino Médio . Para tratar do assunto, o programa contará com a participação de Daniel Cara, cientista político e professor da Universidade de São Paulo (USP).

O POVO em Brasília, O episódio terá, ainda, análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente doem Brasília, João Paulo Biage , e o colunista Carlos Mazza

