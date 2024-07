Mendonça dá 30 dias para governo e empresas fecharem renegociação de leniências da Lava Jato

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a pedido do governo e deu prazo de mais 30 dias para a renegociação de acordos de leniência firmados na Lava Jato. No período, as partes devem concluir as tratativas sobre o cronograma de pagamento e definir os prazos e valores de cada parcela. Passado esse prazo, a negociação deverá ser entregue para homologação do ministro.

Para Mendonça, a AGU (Advocacia-Geral da União) comprovou que as partes "alcançaram consenso com relação aos principais pontos" e que restaram apenas "discussões finais sobre o cronograma de pagamento das dívidas remanescentes e sobre os correspondentes clausulados".

No mês passado, a AGU entregou a Mendonça uma proposta com quatro benefícios para as empreiteiras. De acordo com o governo, a soma dos quatro benefícios não pode abater mais de 50% do saldo devedor atualizado de cada acordo de leniência. A AGU ressaltou, ainda, que "não houve reclassificação de fatos".