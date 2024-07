Périplo de Wassef para resgatar Rolex teve conversa com Harry Potter, stand de tiro e 'show'

Em 11 de março de 2023, o advogado Frederick Wassef, que representa o clã Bolsonaro em uma série de processos na Justiça, embarcou para os Estados Unidos com uma missão: resgatar o Rolex de ouro branco cravejado de diamantes que havia sido dado de presente para o ex-presidente Jair Bolsonaro em viagem à Arábia Saudita e, posteriormente, vendido por seus aliados. A partir de conversas registradas no celular de Wassef - aparelho que foi apreendido na Operação Lucas 12:2 - a Polícia Federal conseguiu restituir os passos do advogado nos EUA. O mapeamento levou os agentes a passagens insólitas de Wassef, incluindo conversa com um certo ‘Harry Potter’, um encontro com um dos ajudantes do ex-presidente em uma loja de armas e um episódio em que o advogado se escondeu atrás de um poste para fugir de ‘fãs’ de Bolsonaro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O relatório da análise do celular de Wassef foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal na sexta, 5, junto com o relatório final da PF sobre o inquérito das joias sauditas - caso revelado pelo Estadão.

Os investigadores apontam que o ex-presidente e onze aliados, incluindo Wassef, integraram uma suposta associação criminosa que vendeu presentes dados ao ex-chefe do Executivo em razão de seu cargo. Wassef foi enquadrado por lavagem de dinheiro e associação criminosa. A partir da troca de mensagens de Wassef, a PF conseguiu rastrear seus encontros durante os 18 dias em que o advogado passou pelos Estados Unidos com o objetivo principal de resgatar o Rolex cravejado de diamantes. A operação de resgate foi planejada após o Tribunal de Contas da União determinar que Bolsonaro entregasse os mimos que havia recebido de autoridades estrangeiras.

Segundo a PF, Wassef embarcou de Campinas para a Flórida em 11 de março de 2023. Sua namorada, Thaís Moura, ex-assessora especial da Secretaria de Assuntos Parlamentares da Presidência da República, o acompanhou. O casal só retornou ao Brasil no dia 29 daquele mês. As passagens custaram R$ 27 mil, fora uma taxa de remarcação do voo de retorno, que custou mais R$ 10 mil. No dia 14, Wassef pegou outro voo, para a Filadélfia, para recomprar o Rolex. Naquele dia, o advogado conversou com o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do ex-presidente, e com aliados importantes de Bolsonaro - o presidente do PL Valdemar da Costa Neto e o ex-ajudante de ordens da Presidência tenente-coronel Mauro Cid, que virou delator. Segundo o relatório de 2.041 páginas da PF, Flávio mandou uma mensagem para Wassef às 9h53 daquele dia, mas apagou o texto. Em seguida, disse que estava com ‘saudade’ do advogado, que respondeu: "Estou na luta por vcs com lealdade e empenho de sempre." A chamada de Valdemar, perto do meio dia, Wassef não atendeu. No final da tarde, o advogado recomprou o Rolex - Day-Date por U$ 49,000.01 na loja "Precision Watches", localizada a 40 km do aeroporto da Filadélfia.

O relógio havia sido vendido por US$ 68 mil, junto de outro, marca Patek Philippe, que não foi recuperado. Ainda no dia 14, após o resgate do Rolex, Wassef conversou com Bolsonaro. Durante a estadia nos EUA, o advogado fez várias viagens pelo País. Conversou constantemente com Bolsonaro, que lhe enviou até a localização de onde estava hospedado na Flórida. 'Bambi'