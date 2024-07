O POVO News: PF reúne 8 provas contra Bolsonaro no caso da venda ilegal de joias

Processo da Polícia Federal reúne provas que indicam a ciência e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro no esquema de venda ilegal de joias Crédito: Evaristo Sa / AFP

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta terça-feira, 9. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute as provas da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no caso da venda ilegal de joias sauditas.

Bolsonaro foi indiciado pelo caso no último dia 4 de junho, por suposto esquema de venda ilegal de joias, dadas como presente por autoridades estrangeiras. Nesta segunda-feira, 8, o sigilo do processo foi retirado pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal concluiu que foi montada uma associação criminosa no governo Jair Bolsonaro para desviar joias e presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-chefe do Executivo. Segundo a PF, o valor parcial dos presentes entregues por autoridades estrangeiras ao então presidente somou US$ 1.227.725,12 ou R$ 6.826.151,66.