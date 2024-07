O POVO News: PF aponta que Bolsonaro desviou R$ 25 milhões em joias e presentes

O programa O POVO News 2ª edição realiza mais um encontro nesta segunda-feira, 8. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio repercute conclusão da Polícia Federal (PF) de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve participação no desvio ou na tentativa de desvio de mais de R$ 25 milhões em presentes como esculturas, joias e relógios, recebidos de países estrangeiros.

A investigação da PF que indicia o ex-mandatário sobre o caso das joias sauditas mostrou também que o pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, general Mauro Lourena Cid, repassou 25 mil dólares em espécie a Bolsonaro.

Situação veio à tona após o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), retirar sigilo do caso e estabelecer 15 dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) analisar o relatório da PF.

Nova Frente Popular (NFP) junto da aliança centro-direita Juntos, conseguiram frear a formação de maioria pelo Reagrupamento Nacional (RN), de extrema-direita. Outro tema da edição é o resultado das eleições na França , nas quais o coalizão de esquerda(NFP) junto da aliança centro-direita, conseguiram frear a formação de maioria pelo(RN), de extrema-direita.

Para comentar o assunto, participa do programa o escritor e jornalista Franciel Cruz. O POVO News também contará com entrevista exclusiva do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e do advogado especialista em Direito Eleitoral, Alberto Rollo.

O episódio terá, ainda, análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o colunista do Henrique Araújo.

