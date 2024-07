Juíza condena 3 delegados da PF por propina para barrar apurações sobre fraudes no INSS

A propina teria livrado Marivaldo de grampos, interrogatório e até pedido de prisão. Ele já morreu.

Além de Marivaldo, outros quatro investigados teriam pagado propinas aos delegados para se esquivarem das investigações, de R$ 10 mil a R$ 22 mil em troca do favorecimento. Eles também foram condenados.

De acordo com a denúncia do MPF, as propinas eram pagas via intermediários, que faziam as ofertas aos investigados, negociavam os pagamentos e ainda entregavam o dinheiro aos delegados.

Veja a lista de todos condenados e as penas a eles impostas

Delegado Carlos Bastos Valbão - 12 anos, dois meses e 10 dias

Delegado Rodrigo Cláudio Gouvêa Leão - nove anos e quatro meses de prisão

Delegado Arnoldo Mozar Costa de Almeida - 10 anos, um mês e 27 dias

Escrivão Maurício Rodrigues Serrano - oito anos e dez meses

Dorival Donizete Corres - nove anos, nove meses e 42 dias de reclusão

José Carlos da Rocha - 12 anos e dez dias

Manoel Carlos da Silva - nove anos, nove meses e 42 dias

Moisés Dias Morgado - seis anos, oito meses e 30 dias

Maria Lúcia Ribeiro - nove anos, nove meses e 42 dias

Evando Avelino - oito anos e dois meses

Miguel Minarro Pinar - oito anos e dois meses

Cláudio Ademir Mariano - seis anos e oito meses

Kleber Mejorado Gonzaga - seis anos e oito meses

Rodolfo Catarino da Silva - seis anos e seis meses

O Estadão pediu manifestação dos delegados, via PF.