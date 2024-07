Entenda por que 9 de julho é feriado em São Paulo

À época, a chegada de Getúlio ao poder marcou o fim da famosa política do "Café com Leite", período em que políticos de São Paulo e Minas Gerais revezavam o domínio da República. A resposta dos paulistas ao autoritarismo do início da era Vargas marcou o período historicamente.

A gestão Vargas, entretanto, demorou a organizar uma Assembleia Constituinte, dissolveu o Congresso Nacional e nomeou interventores (governantes) aos Estados. O interventor de São Paulo não agradou aos paulistas. Em 1932, o estado se rebelou cobrando uma Constituição e protestando contra o governo.

Um dos estopins para o levante foram as mortes dos jovens Martins, Miraguaia, Dráuzio e Camargo (MMDC), em maio de 1932, durante confronto com forças do governo federal. Em 9 de julho, os revolucionários decidiram pegar em armas e repelir as forças federais.

Quase três meses após o início do conflito, paulistas se renderam, pois já não tinham mais homens e mantimentos suficientes para as batalhas. Centenas de mortes foram contabilizadas oficialmente, embora extraoficialmente se fale que o número chega a casa do milhar.