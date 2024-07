Eleições 2024: pré-candidatos do PT fazem sessão de fotos com Janja e ministros petistas

Pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT) que vão disputar as eleições municipais de outubro foram convidados pela sigla para três dias de sessões de fotos com a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Os petistas que vão concorrer em cidades com mais de 100 mil habitantes ou aquelas que tenham TV estão na lista de convidados para as sessões, que ocorrem entre esta segunda-feira, 8, e quarta, 10, em um estúdio fotográfico em Brasília.

O convite foi feito pelo secretário nacional de comunicação da sigla, o deputado Jilmar Tatto (PT-SP). Além da primeira-dama, o chamado também traz os nomes dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Anielle Franco (Igualdade Racial), Camilo Santana (Educação), Cida Gonçalves (Mulheres), Esther Dweck (Gestão), Fernando Haddad (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho), Márcio Macedo (Secretaria-Geral), Nísia Trindade (Saúde), Paulo Pimenta (Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Rui Costa (Casa Civil), além da presidente nacional do partido, deputada Gleisi Hoffmann (PR), para serem fotografados com os pré-candidatos.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o partido orientou os políticos sobre características dos trajes e até de cortes de cabelo para a sessão.