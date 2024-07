Defesa pede à PF que declare 'suspeição' de delegado que indiciou Anderson Torres por 8/1

A defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres pediu à Corregedoria-Geral da Polícia Federal que reconheça a suspeição do delegado Clyton Eustáquio Xavier, responsável pela condução de duas apurações disciplinares sobre o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um dos procedimentos, o delegado atribui a Torres responsabilidade pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O delegado indiciou Torres no último dia 26.

A reportagem do Estadão pediu manifestação da PF. O espaço está aberto.

Os advogados de Torres alegam "indício de parcialidade" no relatório de indiciamento do ex-ministro. Segundo eles, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal "devia e podia agir para evitar o resultado" dos atos golpistas. A Corregedoria imputa "omissão" a Torres.