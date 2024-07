O POVO News: após ser indiciado, Bolsonaro pode pegar até 32 anos de prisão

O programa ainda repercute a vitória do partido trabalhista nas eleições do Reino Unido

Bolsonaro foi indiciado no inquérito das joias junto de outros 11 aliados , dentre eles Mauro Cesar Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência e Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente.

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 5. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição repercute o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Polícia Federal . Segundo estimativas, o ex-mandatário pode pegar até 32 anos de prisão pelo caso da venda ilegal de joias sauditas , caso seja condenado.

No caso de ocultação ou dissimulação de “a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal” a pena de reclusão varia de três e 10 anos.

Já para o crime de peculato a pena varia entre dois e 12 anos de reclusão.

O programa ainda repercute a vitória do partido trabalhista nas eleições do Reino Unido. Nesta quinta-feira, 4, após a votação, primeiras pesquisas boca de urna revelaram que a esquerda britânica deverá eleger, além do primeiro-ministro, Keir Starmer, cerca de 410 deputados na Câmara dos Comuns.

Os conservadores deverão eleger 131 deputados, segundo pesquisa conduzida para a BBC. Valores representam a pior derrota da direita em quase 200 anos de história.

O episódio conta com as participações do advogado criminal, Nestor Santiago; do analista de política internacional Vladimir Feijó; do médico Ivan Rollemberg; e do editor de Opinião do O POVO, jornalista Gualter George.