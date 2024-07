PF apreende R$ 200 mil com aliado de Bolsonaro alvo de operação sobre fraudes em cartões

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 200 mil em espécie durante as buscas feitas na manhã desta quinta, 4, na casa do ex-prefeito de Duque de Caxias e secretário de Transportes do Estado do Rio Washington Reis (MDB). O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado no inquérito que apura um esquema de fraudes em cartões de vacinação contra a covid-19, inclusive o do ex-chefe do Executivo.

A reportagem busca contato com o ex-prefeito. O espaço está aberto para manifestações.

Reis é o alvo principal da segunda etapa da Operação Venire, investigação que resultou no primeiro indiciamento de Bolsonaro, em março deste ano. Foi no bojo da primeira etapa da Venire, em maio do ano passado, que a Polícia Federal prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que virou delator e implicou o ex-chefe em uma série de investigações em tramitação no Supremo Tribunal Federal.