MST promove encontro de pré-candidatos sem-terra na semana que vem

Os pré-candidatos às eleições municipais de outubro ou associados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) devem se reunir em um ato promovido pela organização entre 9 e 11 de julho. A ideia é que os postulantes aos cargos de vereador, prefeito e vice se organizem quanto às suas pautas comuns e as bandeiras dos sem-terra.

Serão entre 500 e 700 pré-candidatos, entre membros e aliados à causa. O evento acontecerá em Guararema (SP), na Escola Nacional Florestan Fernandes e contará com pretensos políticos de 24 estados e do Distrito Federal. Estarão presentes a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do PSOL, Paula Coradi, e o vice-presidente do PCdoB, Walter Sorrentino, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É a primeira vez que o movimento promove um evento para alinhar estratégia política de alcance nacional. O estado com mais pré-candidaturas é São Paulo, com 19, seguido pela Bahia, com 32, e Pernambuco, 21.