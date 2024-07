Eduardo Bolsonaro critica Campetti e expõe racha entre bolsonaristas em disputa por Rio Preto

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) criticou nesta quinta-feira, 4, o deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos), expondo a disputa pelo voto conservador em São José do Rio Preto, no interior do Estado. Os partidos dos parlamentares caminham para apoiar nomes diferentes na corrida pela prefeitura da cidade.

Enquanto o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, lançou o coronel Fábio Cândido como pré-candidato, o Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas, apoia o pré-candidato do MDB, deputado estadual Itamar Borges. A proximidade entre Campetti e Borges motivou as críticas de Eduardo Bolsonaro ao recém-empossado parlamentar.

Campetti assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no fim de junho, após articulação de Tarcísio. Para acomodar Campetti, o deputado estadual Rui Alves (Republicanos) foi nomeado secretário municipal do Turismo da capital paulista, abrindo espaço na Alesp para o aliado do governador.