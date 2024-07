Silvio Almeida recebe título de cidadão cearense: "Uma das maiores honrarias da minha vida"

Silvio ressaltou que a condecoração era "uma das maiores honrarias de sua vida" e apontou, em seu discurso, sobre os feitos de cearenses. "Aprendi com muitos amigos cearenses, que todo filho e filha dessa terra tem um orgulho danado de ser cearense. Todos que conheci têm prazer em falar e louvar sua terra", afirmou.

Em reflexão, o ministro citou o legado deixado por nomes como Capistrano de Abreu, Rachel de Queiroz, José de Alencar e Belchior na formação do País. Ele destacou ainda a participação do Ceará na história brasileira, com foco na antecipada abolição da escravatura. Sua fala também mencionou seu antecessor como ministro, Mário Mamede, titular entre 2005 e 2006.

O atual ministro agradeceu pelos esforços e mandou recados ao comentar a "exceção" de um nome. "Eu queria dizer isso, com exceção de uma pessoa, porque, na verdade, o maior trabalho que eu estou tendo hoje é para consertar aquilo que foi destruído por uma pessoa que meus ancestrais disseram para não falar", disse, em possível referência a hoje senadora Damares Alves (Republicanos-DF).