O POVO News: Com reuniões de Lula e Haddad, dólar cai 2%

Programa também traz todas as informações sobre as eleições nos EUA

O programa O POVO News 2ª edição realiza mais um encontro nesta quarta-feira, 3. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio traz todos os detalhes da alta do dólar, que deu trégua e caiu quase 2% com reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ambos do PT.

Assista ao vivo:

O presidente chegou a afirmar, na terça-feira, 3, que há um "jogo de interesse especulativo" contra o real e que o governo avalia medidas.

Sobre a situação econômica do País, Lula se reuniu com a equipe econômica do governo da presidente Dilma Roussef na sexta-feira, 30, como o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.