O POVO News: Lula volta a criticar o Banco Central em meio a altas do dólar

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta terça-feira, 2º. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute a alta do dólar, que alcançou R$ 5,6527. O tema da economia ainda se estendeu às falas do presidente Lula (PT), que criticou os banqueiros e voltou a citar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Assista ao vivo:

Em solenidade em Salvador, na Bahia, o presidente afirmou que o próximo presidente do BC olhará para o Brasil “do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala”. Lula ainda declarou "prestar contas a nenhum ricaço" e a "nenhum banqueiro" no Brasil e disse que seu dever nesse sentido é com o "povo pobre".