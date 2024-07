Lula ignora atos do MST e diz que 'faz tempo que sem-terra não invade' no País

Em sua fala o presidente ignorou ação anual do MST, o chamado Abril Vermelho, em 2024. Há três meses, como mostrou o Estadão/Broadcast , o movimento mobilizou um contingente de invasões pelo País que, no ápice, alcançou 60 propriedades, em 18 Estados diferentes. A organização reivindicou assentamentos e reforma agrária nas áreas que classificava como improdutivas. O MST chegou a invadir até mesmo uma propriedade da Embrapa Semiárido, em Petrolina (PE), e uma segunda área da Codevasf, utilizada pela Embrapa também em Petrolina. Na ocasião, a Embrapa afirmou que as áreas invadidas são destinadas para pesquisa e preservação do bioma Caatinga.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ignorou ações do Movimento dos Sem Terra (MST) durante seu terceiro mandato e afirmou nesta segunda-feira, 1º, que não há registro de invasões de propriedades rurais do País recentemente. "Faz tempo que sem-terra não invade terra neste País", disse o petista em entrevista à Rádio Princesa, de Feira de Santana, na Bahia. Para Lula, "os sem-terra fizeram uma opção de se transformar em pequenos produtores altamente produtivos". Na cidade, Lula anunciou investimentos

Em 2004, porém, durante o primeiro mandato do petista, cinco militantes do MST foram mortos por homens encapuzados no acampamento Terra Prometida, em Felisburgo (MG). O fazendeiro Adriano Chafik Luedy, dono da propriedade invadida, foi acusado de ser o mandante da chacina.

Há cerca de um mês, aproximadamente 30 integrantes do MST vandalizaram a sede do PL, em São Paulo. Eles utilizaram tinta vermelha, lama e ovos para atacar a sede do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 5 de junho. O PL registrou um boletim de ocorrência. Segundo o próprio MST em seu site oficial, a ação "teve o objetivo de denunciar a atuação do partido e de outras siglas da direita na aprovação do 'Pacote da Destruição', conjunto de leis que buscam flexibilizar a legislação ambiental".

Agro

Logo no início do atual governo petista, as ações do MST recrudesceram com a invasão de três fazendas produtivas da empresa Suzano Papel e Celulose em municípios do sul da Bahia. O fato gerou imediata reação de setores do agronegócio, acentuando um clima de desconfiança do setor sobre a garantia da segurança jurídica no campo.

Ontem, ao falar sobre o tema reforma agrária, Lula culpou os bancos de "tomar terra" do agronegócio, atribuindo o raciocínio ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. "O agronegócio não deveria ter medo das ocupações dos sem-terra, porque quem está tomando terra deles hoje são os bancos, que compram o título da dívida agrária deles", afirmou. "O banco, quando compra um título, é imperdoável, ele vai em cima e recebe ou toma a terra."

Eleição

Na entrevista para a rádio baiana, o presidente também voltou a tratar de eleição local. Lula disse que vê chances de vitória do PT na eleição para prefeito de Feira de Santana. O partido será representado na disputa pelo deputado Zé Neto. "Eu acho que o dia do Zé Neto vai chegar", disse Lula. O pré-candidato a prefeito disputou o cargo por cinco vezes, mas não teve sucesso. "Vai chegando um momento em que as pessoas começam a falar: esse cara é teimoso, esse cara gosta de brigar, esse cara é tinhoso", acrescentou o presidente. "Eu fico torcendo para que dê certo, para que ele possa ser eleito prefeito."