Lula busca acordo com João Campos em disputa no Recife e antecipa cenário de 2026

O chefe do Executivo federal participa hoje de cerimônia de anúncio de acordos indenizatórios às famílias proprietárias de moradias em prédios do tipo "caixão" e da assinatura de termo de repasse de recursos para execução da quarta etapa de obras na região do porto de Suape. O presidente fará ainda a entrega de unidades habitacionais dos Conjuntos Vila Brasil I e II.

A decisão do partido é que a indicação do nome ao cargo de vice deve ser construída de olho, principalmente, nas eleições de 2026, com uma possível renúncia do prefeito para disputar o pleito ao Estado. Ou seja, caso João Campos concorra ao governo de Pernambuco, o vice passaria a comandar a Prefeitura de Recife. Assim, o vice deve ser um nome de confiança do PSB e, especialmente, com perfil semelhante ao de João Campos.

A gestão do prefeito é bem avaliada pelos recifenses e apresenta um forte favoritismo para ganhar a disputa eleitoral deste ano. Diante da alta popularidade, o pleito na capital de Pernambuco tem como pano de fundo a corrida ao Estado em 2026, para a qual o nome do filho de Eduardo Campos já é ventilado.

O PT tenta emplacar Mozart Sales, médico e assessor da Secretaria das Relações Institucionais, sob o ministro Alexandre Padilha. Porém, o PSB e João Campos resistem ao nome. O favorito ao posto e defendido pelo PSB é o de Victor Marques Alves, chefe de gabinete da Prefeitura de Recife. Alves é filiado ao PCdoB e, por trabalhar com João Campos, conhece a fundo a gestão, tanto no caráter administrativo quanto político.

Diante da indefinição, PT e PSB tentam costurar um acordo. Na mesa de negociação, por exemplo, em troca do aceite de Lula em não indicar o vice, João Campos apoiará o vereador Vinicius Castello (PT) à Prefeitura de Olinda e Elias Gomes (PT) ao município de Jaboatão dos Guararapes. O prefeito já anunciou apoio aos pré-candidatos do PT em ambas as cidades, mas não foi o suficiente para satisfazer o partido comandado por Gleisi Hoffmann.

Outras alternativas que estão sendo discutidas também é o PSB apoiar candidaturas do PT em outras cidades, como o nome de Maria do Rosário à Prefeitura de Porto Alegre. Também já está sendo pleiteado um nome do PT a vice na chapa de João Campos em 2026 e, até mesmo, apoio do PSB ao PT na corrida ao Senado em 2026.

Em abril, durante entrevista ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o presidente do PSB, Carlos Siqueira, confirmou que Lula "cobrava" a indicação de um nome para compor com João Campos. Porém, Siqueira ponderou que, como o atual prefeito do Recife representa uma frente ampla, é preciso conversar com os outros partidos antes de fechar questão.

Apesar do favoritismo de João Campos, a Prefeitura de Recife também esbarra na governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), adversária do atual prefeito. O embate entre ambos é esperado para 2026. A gestora estadual apoia o nome do ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD). Além dele, há também Gilson Machado Neto (PL), ex-ministro do Turismo no governo Bolsonaro, pré-candidato ao pleito em Recife.