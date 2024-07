Ex-senador cearense Reginaldo Duarte morre aos 89 anos

O ex-parlamentar atuou no Senado entre os anos de 1991 e 2007, entre suplências e titularidade

Morreu, na madrugada desta terça-feira, 2, o ex-senador cearense Reginaldo Duarte, aos 89 anos, em decorrência de complicações cardíacas. Ele estava internado em um hospital em Barbalha, na região do Cariri cearense.

O ex-parlamentar atuou no Senado entre os anos de 1991 e 2007, entre suplências e titularidade. Primeiro ele foi eleito como suplente na chapa de Beni Veras e posteriormente como suplente em chapa encabeçada pelo ex-senador Luiz Pontes (PSDB)

Duarte era agropecuarista e empresário e conhecido pela defesa da instalação da Universidade Federal do Cariri (UFCA). O senador cursou o ensino primário na Escola Senador Martiniano de Alencar em Barbalha; o Ginásio no Diocesano de Crato e o colegial no Colégio Santo Antônio, em Barbalha.