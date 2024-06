Segurança pública é maior preocupação dos eleitores paulistanos; veja propostas

Foram 12.260 crimes cometidos em maio, no qual o roubo de celular foi o mais comum, com 4.361 ocorrências. Pinheiros, Distrito policial na zona oeste, registrou a maior quantidade de crimes no mês, com 440 no total. Na outra ponta do ranking está o distrito de Socorro, na zona sul, com 41 ocorrências.

O Estadão publicou o Radar da Criminalidade, ferramenta interativa que mostra as ocorrências policiais registradas em cada endereço da capital paulista. É possível ver a incidência de furtos, roubos, latrocínios e sequestros ocorridos em maio, último mês com dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública.

A segurança pública é responsabilidade do governo do Estado, que comanda as polícias Civil e Militar, mas a Prefeitura de São Paulo também atua por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) e indiretamente elaborando políticas de educação, assistência social e saúde que têm potencial para reduzir o nível de violência.

No geral, São Paulo registrou queda no número de homicídios, roubos, furtos e estupros, e aumento nos latrocínios - roubo seguido de morte - no 1º trimestre de 2024.

Enrico Misasi (MDB), secretário de Relações Institucionais da atual gestão, diz que um dos norteadores da visão do prefeito é a integração com o governo do Estado, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), que apoia a reeleição de Nunes.

Nunes também subiu o tom na quarta-feira, 26, ao comentar uma decisão judicial que impede a GCM de usar bombas, balas de borracha e agir como polícia em operações na Cracolândia, um dos símbolos do tráfico e uso de drogas na capital paulista. "A GCM não vai tratar com rosas quem está agredindo alguém", declarou o prefeito, acrescentando que há traficantes que atuam no local e exercem influência sobre os usuários. "Se vier para cima da gente, vai tomar na testa", concluiu.

Os discursos e as propostas dos candidatos para lidar com o problema variam. José Luiz Datena (PSDB), jornalista que apresenta há duas décadas programa policialesco na Band, focou na infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no poder público. Recentemente, a Operação Fim da Linha apontou que duas empresas de ônibus são ligadas e estariam lavando dinheiro do crime para a facção.

"Começando pelas áreas mais degradadas, e promover a ocupação do espaço público pelas pessoas. O crime se instala com mais rapidez e facilidade em lugares onde há um grande vazio de políticas públicas. Infelizmente, este é o caso de São Paulo hoje", diz o pré-candidato do PSOL.

Guilherme Boulos (PSOL) defende aumentar o efetivo da GCM em 5.000 agentes ao longo dos próximos quatro anos e fortalecer o policiamento de proximidade principalmente no entorno de escolas. Ele, no entanto, afirma que apenas repressão e policiamento ostensivo não são suficientes e defende que a Prefeitura deve aumentar ações de inteligência, como a fiscalização administrativa dos estabelecimentos comerciais para impedir que o dinheiro do crime circule.

O empresário Pablo Marçal (PRTB) diz que sua proposta é aumentar o efetivo da guarda municipal, aliado à utilização da tecnologia. Para isso, ele quer triplicar o investimento em segurança, aumentar o número de carros da frota da instituição, além de utilizar drones térmicos e com alto-falantes.

"Eu tenho vontade de traduzir a polícia dos EUA, essa polícia comunitária, que em Orlando leva o nome de xerife', disse ele ao ser questionado sobre o tema em um debate realizado pela Associação Pró-Centro na quinta-feira, 27. "A gente precisa ter uma polícia com carros que são realmente carros-fortes. Não precisa ter dois guardas juntos. Coloca um só, transforma a viatura em um escritório, onde ele tenha legalidade para agir de forma administrativa e eficiente", acrescentou.

Tabata Amaral (PSB) afirma que o papel da Prefeitura precisa ser de "articulação e gestão" e que a GMC estará mais presente na rua para fazer patrulhamento preventivo, assim como promete um programa "efetivo" de câmeras e de iluminação pública.

"Além disso, toda Subprefeitura vai contar com uma Central de Inteligência e Monitoramento, com a participação da GCM, da PM e da Polícia Civil para pensar em estratégias conjuntas de redução da criminalidade. Andar tranquilo na rua é um direito que vou devolver ao paulistano quando eu for prefeita", disse.

Marina Helena (Novo) também propõe ampliar o gasto em segurança, de 1% para 3% do orçamento da Prefeitura. A pré-candidata do Novo afirma que assim será possível dobrar o efetivo e aproximar os guardas municipais da população. Atualmente, segundo ela, 30% dos agentes da GCM estão alocados em funções administrativas.

Ela também quer comprar câmeras com inteligência artificial para detectar comportamentos suspeitos e possibilitar que moradores, lojistas e proprietários destinem parte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para melhorias no próprio bairro.

"A União da Santa Ifigênia, por exemplo, poderia contratar uma administradora semelhante à de um shopping para garantir segurança, limpeza e qualidade das calçadas. É o que ocorre na Times Square, em Nova York, e milhares de cidades americanas", diz Helena.

Confira as respostas dos pré-candidatos na íntegra:

Guilherme Boulos (PSOL) - "A Prefeitura precisa retomar o seu papel no debate de segurança. O comando das polícias é uma atribuição da União e dos estados, mas sabemos que os municípios têm dever e responsabilidade com esse tema, já que o crime ocorre no território. Para além de fortalecer a GCM, ampliando a sua capacidade de atuação e dobrando o efetivo da GCM, um dos focos será o policiamento de proximidade, especialmente no entorno de escolas. Mas é preciso compreender que segurança não se resume apenas a repressão e policiamento ostensivo. Por isso, junto com ações que vão assegurar maior capacidade de atuação da GCM, também vamos atuar em outras dimensões muito importantes nessa área e que são de competência da Prefeitura: agir na inteligência, por meio da fiscalização administrativa dos estabelecimentos comerciais para impedir que o dinheiro do crime circule na cidade; implementar políticas sociais que reduzam de verdade as desigualdades; fazer um choque de zeladoria, começando pelas áreas mais degradadas, e promover a ocupação do espaço público pelas pessoas. O crime se instala com mais rapidez e facilidade em lugares onde há um grande vazio de políticas públicas. Infelizmente, este é o caso de São Paulo hoje."

Gestão Ricardo Nunes, por meio do secretário Enrico Misasi (MDB)

"O cidadão quer a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado atuando juntos no combate ao crime. A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) já ampliou o número de guardas municipais nas ruas, valorizou a corporação, e treinou e preparou nossos GCMs para irem além da prevenção de delitos urbanos. Nossa GCM, hoje, apoia e trabalha junto às Polícias estaduais (Militar e Civil). Com 20 mil câmeras espalhadas pela cidade, o sistema Smart Sampa, agora, também vai integrar Defesa Civil, GCM, PM e Polícia Civil. Todas estarão na mesma central, fazendo o monitoramento inteligente das ocorrências em tempo real. Esta é a ação mais importante já colocada em prática pela Prefeitura de São Paulo em colaboração ao trabalho das Polícias. O prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) vão continuar trabalhando, juntos, para que as pessoas possam andar tranquilas pelas ruas da cidade - do centro à periferia, em todas as regiões da capital."

Tabata Amaral (PSB) - "Na minha gestão, a Prefeitura não vai fugir da sua responsabilidade na área de segurança. A GCM estará mais presente nas ruas assumindo um papel de patrulhamento preventivo. O poder municipal terá um programa efetivo de câmeras e de iluminação pública. Além disso, toda Subprefeitura vai contar com uma Central de Inteligência e Monitoramento, com a participação da GCM, da PM e da Polícia Civil para pensar em estratégias conjuntas de redução da criminalidade. Andar tranquilo na rua é um direito que vou devolver ao paulistano quando eu for prefeita."

Marina Helena (Novo) - "Defendemos ampliar a gasto atual de segurança de mísero 1% para 3% do orçamento da Prefeitura. Esse aumento de orçamento servirá principalmente para dobrar o efetivo da GCM, que além de crescer, ficará mais perto da população. Hoje 30% do efetivo da GCM está em funções administrativas e boa parte que está nas ruas fica longe das pessoas, guardando museus esvaziados. Queremos a guarda ao redor de terminais de ônibus e estações de metrô, nas creches durante a entrada e saída das crianças.

Defendemos integrar as câmeras municipais com o Copom da PM, pois hoje os sistemas municipal e estadual mal se conversam. Também propomos trazer câmeras com IA que detectam comportamentos suspeitos e relatam esse comportamento aos guardas para que averiguem.

Por fim, defendemos o modelo dos BIDs (Business Improvement Districts) para a segurança. Nos BIDs, que deram muito certo no Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, moradores, lojistas e proprietários podem gastar parte do IPTU com melhorias no próprio bairro. A União da Santa Ifigênia, por exemplo, poderia contratar uma administradora semelhante à de um shopping para garantir segurança, limpeza e qualidade das calçadas. É o que ocorre na Times Square, em Nova York, e milhares de cidades americanas."