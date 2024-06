Planalto apura morte de segurança de Alckmin e tiro no Palácio da Alvorada

Entre maio e junho deste ano, dois militares que cuidavam da segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu vice, Geraldo Alckmin (PSD), tentaram cometer suicídio com as próprias armas, segundo apuração da revista Veja confirmada pelo Estadão.

Um dos militares, que guardava o Palácio da Alvorada, a residência oficial de Lula, tentou tirar a própria vida depois de se separar-se da esposa. Ele acertou um tiro no próprio peito, que não o matou.

O segundo caso é de um militar que cuida do palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente, que acabou tirando a própria vida. Não se sabe onde foi o tiro e nem a razão para a tragédia.