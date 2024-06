O POVO News: Biden perde debate para Trump e põe candidatura em xeque

O caminho mais fácil para uma substituição de Biden seria sua desistência. No entanto, o presidente diz não ter pretensão de ficar de fora do pleito, conforme afirmou um conselheiro do chefe da Casa Branca à “CNN“. O programa apresentará opções para substituir o presidente norte-americano.

Antes do debate, muitos americanos haviam manifestado preocupação em relação à idade e a aptidão de Biden para o cargo. Durante 90 minutos, na maioria das vezes, ele esteve em desvantagem. Principalmente no início da noite, algumas de suas respostas foram sem sentido.

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 28. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição repercute o primeiro debate entre os presidenciáveis americanos : o atual presidente democrata Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump . O saldo foi de perda para Biden.

O episódio contará com a participação do correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e do colunista do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 8h e às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

