O POVO News: acompanhe análise do primeiro debate de Trump x Biden

Biden teve sua performance questionada durante os duelos do debate presidencial, em 1h40min de troca de ofensas e críticas entre governos, especialmente no tocante a pontos como imigração, guerra e economia.

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 28. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição repercute o primeiro debate entre os presidenciáveis americanos : o atual presidente democrata Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump .

No programa, será analisada a constatação de veículos de imprensa americanos de que Trump teria ganhado o debate. O cenário pode elevar as preocupações sobre a idade de Biden e intensificar os temores dos democratas sobre a capacidade de seu candidato de derrotar o republicano Donald Trump na eleição de novembro.

O episódio contará com a participação do analista em política internacional, Vladimir Feijó e do diretor da editoria de Opinião do O POVO, Guálter George.

Serviço

O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 8h e às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO