'Nem pobre entra mais, porque é tão chique', diz Lula sobre o estádio do Atlético Mineiro

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que pobres não entram mais no novo campo do Atlético Mineiro, por causa da sofisticação do estádio em Belo Horizonte. Lula costuma dizer que, em Minas Gerais, torce para o Cruzeiro, rival do Atlético.

A declaração foi dada na capital mineira, na manhã desta sexta-feira, 28, durante a cerimônia de anúncios de investimentos do governo federal nas áreas de energia e educação para Minas Gerais.

"No campo do Galo hoje nem pobre entra mais, porque é tão chique", falou o presidente enquanto relembrava acontecimentos de 1979, época em que ele comandava o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (SP).