MP apura se Pablo Marçal descumpriu ordem judicial

A promotora Renata Galhardo Cheuen, em ofício obtido pelo Estadão , diz ter tomado conhecimento do programa "La Casa Digital", reality show com participação de Marçal em maio deste ano. Ao portal Migalhas, o ex-participante Luiz Gabriel Godoy afirmou ter enfrentado situações de desrespeito e maus tratos durante sua participação, tendo sido, inclusive, submetido a "treinamentos físicos intensos".

A ordem foi decretada após Marçal colocar a vida de 30 pessoas em risco durante uma escalada ao Pico dos Marins, no interior paulista, durante uma madrugada chuvosa. Para apurar se a medida cautelar foi descumprida, o MP-SP solicitou à delegacia de Serra Negra (SP), local da denúncia, o boletim de ocorrência registrado por Luiz Gabriel Godoy. As solicitações do MP foram aprovadas pela juíza Rafaela Cardoso Glioche.

Conforme jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), uma prisão preventiva pode ser decretada por ocasião do descumprimento de medida cautelar.

Em nota, a defesa do ex-coach nega o descumprimento de quaisquer medidas judiciais. "Não colocamos nenhum participante em risco físico durante o evento", diz Marçal por meio de sua assessoria de imprensa. "Vale ressaltar que minha participação no evento foi meramente como apresentador, não sendo eu o organizador".