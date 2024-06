Lula reitera que Pacheco tem 'todas as condições' para ganhar eleição ao governo de MG em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tem "todas as condições" para ganhar as eleições ao governo de Minas Gerais em 2026. Ao repetir elogios ao senador, o petista disse que "as coisas só vão acontecer" se Pacheco quiser.

"Tenho uma grata surpresa com o crescimento político do Pacheco. Pacheco é um jovem, advogado bem-sucedido, presidente do Senado. Acho que ele é, hoje, a figura pública mais importante de Minas Gerais", comentou Lula em entrevista à Rádio FM O Tempo, nesta sexta-feira, 28.

Lula, porém, disse não saber dos anseios políticos de Pacheco para os próximos anos. "Mas acho que ele tem todas as condições de fazer uma disputa eleitoral aqui e ganhar as eleições", comentou.