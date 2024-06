Deputados pedem processo criminal contra Salles por exaltação à tentativa de golpe na Bolívia

Após elogiar a tentativa de golpe militar na Bolívia, o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), virou alvo de uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR).

O ofício é assinado por Fernanda Melchionna, Sâmia Bomfim e Glauber Braga, da bancada do PSOL na Câmara, e pede a abertura de um inquérito criminal contra o ex-ministro, além do afastamento do mandato de deputado federal.

Na quarta-feira, 26, uma tentativa de golpe de Estado fracassou na Bolívia. Militares invadiram a sede do governo do país vizinho, mas a conspiração foi desmobilizada. Em seu perfil no X (antigo Twitter), Salles fez uma publicação elogiosa ao movimento golpista. "En Bolívia las 'melancias' tienen cojones", escreveu o deputado federal, simulando uma grafia em espanhol que, em tradução literal, significa: "Na Bolívia, as 'melancias' tem culhões".