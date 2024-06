Saiba quem entrou e quem saiu do Conselhão de Lula

O Conselho do Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como "Conselhão", passou por uma reformulação de integrantes. Conforme decreto publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) da quarta-feira, 26, doze membros do grupo renunciaram aos cargos, dois foram dispensados sem justificativa e três postos foram extintos em razão do falecimento dos ocupantes. Com a vacância de membros, vinte novos integrantes foram designados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O "Conselhão" é um órgão consultivo da Presidência da República, sob o guarda-chuva da Secretaria de Relações Institucionais. Foi criado em 2003, no primeiro mandato de Lula. Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o grupo foi abolido. A participação no órgão não é remunerada.

Na versão atual, refundada pelo terceiro governo do petista, o "Conselhão" incorporou a pauta ambiental - o termo "Sustentável" não constava no nome oficial do grupo entre 2003 e 2019 - e foi "turbinado" - o órgão, hoje, reúne mais de 240 integrantes, 140 a mais do que na configuração anterior.