Promotoria eleitoral denuncia Eurípedes por organização criminosa

A 1ª Promotoria de Justiça Eleitoral do Distrito Federal denunciou à Justiça o presidente licenciado do Solidariedade Eurípedes Júnior, alvo principal da Operação Fundo no Poço, que investiga suposto desvio de R$ 36 milhões do fundo partidário e eleitoral da legenda.

O Ministério Público Eleitoral atribui a Eurípedes organização criminosa, apropriação indébita, furto qualificado de recursos e falsidade ideológica eleitoral.

Os criminalistas Jose Eduardo Cardozo e Fábio Tofic Simantob, que defendem Eurípedes, dizem que o MP 'transformou meras suspeitas e conjecturas em acusações'. "Agora vão ter que sair correndo atrás de tentar dar um mínimo de realidade a suas fantasias punitivas", dizem.