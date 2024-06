O Brasil Fala traz ao País projeto que aprofunda debate político

Depois de passar por 14 países, o projeto My Country Talks chegou ao Brasil, no dia 21 de junho, com o objetivo de promover conversas entre indivíduos com visões de mundo opostas. A iniciativa parte da premissa de que o diálogo entre pessoas com pensamentos distintos é capaz de aumentar a tolerância, especialmente em um momento em que as redes sociais isolam as pessoas em bolhas digitais.

Sob o título de O Brasil Fala, a versão nacional de My Country Talks será executada no país pelo Instituto Sivis, sob orientação de pesquisadores da Universidade Stanford. O Estadão, a revista Carta Capital, o jornal Gazeta do Povo e o site jurídico Jota são os veículos apoiadores da iniciativa, que também tem suporte do instituto RenovaBR. "Nossa proposta é promover uma alternativa focada na construção e no diálogo, em vez de destruição ou diminuição do outro lado", disse o diretor de Relações Institucionais do Instituto Sivis, Jamil Assis.

O projeto espera contar com a participação de 10 mil brasileiros dispostos a conversar de forma online com pessoas com posições políticas antagônicas às suas.