Lula: Queremos ter certeza de que Belo Horizonte não terá prefeito de extrema-direita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 27, que prioriza evitar a vitória de candidatos de extrema-direita em Minas Gerais, ao comentar sobre a sua postura na eleição da capital, Belo Horizonte.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, Lula havia sido questionado sobre como se dará a sua relação com o PSD no município, já que estão no páreo pela Prefeitura o petista Rogério Correia e o atual prefeito Fuad Noman (PSD).

Lula afirmou que o 1º turno das eleições é uma oportunidade para todos os partidos terem seus candidatos caso queiram, mas sugeriu que "estabeleçam uma espécie de ajuste de conduta para que eles não se agridam a ponto de inibir uma aliança no 2º turno".