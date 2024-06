Lula: cresceu minha admiração por Pacheco; quando preciso, peço ajuda para ele

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a elogiar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quinta-feira, 27, ao dizer que sua admiração pelo parlamentar "cresceu".

Lula já havia dito à Rádio Itatiaia, mais cedo, que Pacheco seria um "extraordinário" candidato a governador de Minas Gerais em 2026.

Pouco depois, em cerimônia no município de Contagem (MG), Lula encerrou o discurso com mais afagos ao presidente do Senado.